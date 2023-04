Fiński generał: "Zagrożenie przeraża Rosjan"

Fiński generał odniósł się do sprawy w rozmowie z dziennikiem "Ilta-Sanomat". Według niego jest to raczej niemożliwe, by Kijów planował zamach na Putina. Pekka Toveri zaznacza, że takie działanie "otworzyłoby puszkę Pandory", ponieważ Rosjanie z pewnością chcieliby wówczas zabić Wołodymyra Zełenskiego. Według niego, zlikwidowanie rosyjskiego dyktatora byłoby też bardzo trudnym zadaniem.