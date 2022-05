Finowie spierają się ze Szwedami o dowodzenie w NATO

- Związek z teraźniejszością jest silny: cele operacyjne są takie same, obszar geograficzny jest taki sam, plus część Arktyki, do tego ten sam przeciwnik. Rozwiązanie problemu dowództwa jest dziś tak samo oczywiste, jak było wtedy - powiedział wojskowy fińskiej gazecie. - Jedyna różnica polega na tym, że w obecnej sytuacji zaangażowane są siły i terytorium Szwecji - dodał.