Szwedzi ujawniają raport ws. wstąpienia do NATO. "Rosja nie zaatakuje"

Zwrot polityki obronnej Sztokholmu i zerwanie z tradycyjną neutralnością ma związek z rosyjską inwazją na Ukrainę. Zarówno Finowie, jak i Szwedzi byli wcześniej sceptycznie nastawieni do dołączenia do NATO. Działania Moskwy spowodowały jednak zdecydowany wzrost poparcia dla idei dołączenia do Sojuszu.