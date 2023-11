Finlandia ostrzega Rosję. Pieskow udaje głupiego

W ostatnich dniach migranci docierali jedynie do położonego niżej (ok. 350 km na południe) przejścia w Kuhmo-Vartius. W weekend przybyło tamtędy ponad 100 azylantów. Punkt kontroli granicznej w Vartius (ok. 500-700 km na północ od zamkniętych głównych przejść w płd.-wsch. Finlandii) jest obecnie najdalej wysuniętym na południe czynnym przejście granicznym. Na miejscu jest wciąż obecne wojsko, które stawia dodatkowe bariery i blokady na wypadek niekontrolowanego napływu imigrantów.