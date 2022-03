Finlandia odcina się od Rosji. Połączenie kolejowe zawieszone

Finowie się odcinają

"Do tej pory kontynuowaliśmy obsługę połączenia Allegro zgodnie z instrukcjami władz, aby zapewnić Finom dostęp do Finlandii. W ciągu tych tygodni ludzie, którzy chcieli wyjechać z Rosji, mieli czas na opuszczenie kraju" - tłumaczył decyzję przewoźnika Simola. "Teraz, w związku z sankcjami, nie jest już zasadne utrzymywanie połączenia Allegro, zgodnie z zapowiedzią władz państwa, dlatego zawieszamy usługę do odwołania" - dodał.