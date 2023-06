Finlandia boi się rosyjskich uchodźców

- Rosja ogłosiła zaledwie kilka dni temu, że umieściła broń nuklearną na Białorusi. Co stanie się z tą bronią, jeśli sytuacja się skomplikuje? Białoruś jest krajem niestabilnym, którego przywódca już co najmniej raz musiał uciekać helikopterem przed własnym narodem - pyta poseł do Eduskunty.