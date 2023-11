Finał WOŚP 2024. Kiedy? Jaki jest cel 32. edycji zbiórki?

"Tu wszystko gra OK!" to hasło, które przyświeca kolejnej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do finału zbiórki wciąż pozostało sporo czasu - pierwsze wydarzenia z nią związane odbędą się jednak już w grudniu. Kiedy finał WOŚP? Na co zostaną przeznaczone fundusze zebrane podczas 32. edycji?