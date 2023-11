Pierwsza szkoła imienia WOŚP w Polsce. "Absolutny cud"

"Dziś byliśmy w Zabrzu, w Szkole Podstawowej nr 41, która zdołała, co uważamy za absolutny cud, zatwierdzić urzędowo imię swojej szkoły – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To szkoła specjalna, która uczy dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Przykład super atmosfery, super zaangażowania, super roboty. Otwierając uroczystość nadania placówce imienia, zdecydowaliśmy także o zakupie super potrzebnych urządzeń do prowadzenia rehabilitacji, za ponad 200 tys. złotych" - napisał w poście na Facebook-u Owsiak.