"Światełko do nieba" 2023. W tym roku WOŚP robi to inaczej

Przypomnijmy, że "światełko do nieba" to kulminacyjny moment każdego finału WOŚP. "W finałową niedzielę zapraszamy wszystkich do udziału w happeningu. W tej jednej chwili prosimy wszystkich, którym bliskie są idee WOŚP, o wysłanie w stronę nieba, czyli w kierunku Dobrych Aniołów, światełka w postaci np. zapalonej zapałki, świeczki, pochodni czy sztucznych ogni" - wskazali organizatorzy imprezy.