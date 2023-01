Światełko do nieba 2023. O której? 31. finał WOŚP już dziś

Światełko do nieba. Obowiązkowy punkt finału zbiórki

Światełko do nieba, to element, który od lat kończy finał WOŚP. "W finałową niedzielę zapraszamy wszystkich do udziału w happeningu pt. "Światełko do nieba". W tej jednej chwili prosimy wszystkich, którym bliskie są idee WOŚP, o wysłanie w stronę nieba, czyli w kierunku Dobrych Aniołów, światełka w postaci np. zapalonej zapałki, świeczki, pochodni czy sztucznych ogni" - zachęcają przedstawiciele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczne Światełko do Nieba rozbłyśnie w wielu miastach w Polsce oraz na świecie punktualnie o godzinie 20:00.