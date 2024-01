Finał sprawy p. Joanny. Rzecznik stwierdził naruszenie praw pacjenta

Bartłomiej Chmielowiec wystąpił do Komendanta Głównego Policji, przedstawiając w piśmie do niego ocenę działań funkcjonariuszy policji. Zadeklarował również gotowość do współpracy w celu wypracowania dobrych praktyk w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji.