Fin: USA mylą się ws. Ukrainy. Radzi, by Kijów zachował się zupełnie inaczej

Poseł do Eduskunty mówi w rozmowie z "Iltalehti" o konieczności zwrócenia uwagi rosyjskiego społeczeństwa na to, co się dzieje na Ukrainie. Dodaje też, że ataki powietrzne sił ukraińskich na cele w Rosji są jak najbardziej zasadne, o ile nie są wymierzone w ludność cywilną.