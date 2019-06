Filip Chajzer powiedział "o słowo za dużo". Jest reakcja prezydenta Sosnowca

Śmiał się z Sosnowca. Teraz Filip Chajzer ma odwiedzić to miasto. Chce tego prezydent Arkadiusz Chęciński. - Powiedział o słowo za dużo, coś mu się wypsnęło, więc postanowiliśmy zareagować. Jeśli żartuje ważna osoba z Warszawy, to chyba coś jest nie tak - tłumaczy włodarz miasta.

Filip Chajzer otrzymał zaproszenie do Sosnowca od prezydenta miasta (East News, Fot: Tadeusz Wypych/REPORTER)

Nie można drwić z Sosnowca. Udowodnił to prezydent miasta, który zareagował na żarty Filipa Chajzera na Facebooku. Zaprosił dziennikarza do siebie.

- Filip Chajzer powiedział o słowo za dużo, coś mu się wypsnęło, więc postanowiliśmy zareagować, czego efektem jest to, że teraz nas odwiedzi i będzie mógł zobaczyć, co mamy do zaoferowania - mówił Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Wygląda na to, że do spotkania Chajzer odwiedzi miasto, z którego się śmiał. - Obiecał, że przyjedzie. Trwają rozmowy z jego menedżerem, ale skoro obiecał, to nie sądzę, by miał się teraz z tego wycofywać - stwierdził Chęciński. Szczegółów planu na przyjęcie dziennikarza nie zdradza.

Prezydent Sosnowca zapewnił, że cała sytuacja nie jest ustawką. - Często mówi się w żartach, że jadąc do Sosnowca jedzie się za granicę, ale jeśli mówi to ważna osoba z Warszawy, to chyba coś jest nie tak - podkreślił.

I dodał, że "jeśli dowcipy są na poziomie, to się nie obraża". - Mieszkańcy naszego miasta to bardzo wyluzowani ludzie, którzy potrafią się śmiać z Sosnowca na poziomie. To piękne miasto, do którego po prostu zapraszamy. Nie trzeba wymyślać głupich dowcipów, by tutaj przyjechać - zaznaczył Chęciński.

Źródło: "Dziennik Zachodni"