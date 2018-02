AKTUALIZACJA: Chajzer apeluje do urzędników o mieszkanie dla powstańca. Sytuacja rozwiązała się błyskawicznie

To kolejna akcja, w którą zaangażował się dziennikarz. Akcja zakończyła się sukcesem!

Dziennikarz zaapelował do urzędników na warszawskiej Woli, aby zapewnili powstańcowi odpowiednie mieszkanie. Pracownicy instytucji mają miesiąc czasu na to, aby zająć się sprawą.

- To teraz zrobimy tak. Krótka piłka. Drodzy urzędnicy, jeśli w ciągu miesiąca nie zapewnicie Panu Januszowi Walędzikowi "Czarnemu" godnego dla jego zasług i wieku mieszkania to zrobię to ja. Osobiście wynajmę mieszkanie na Woli obok Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego, tak żeby dzieciaki w tym samym wieku, w którym "Czarny" poszedł do Powstania Warszawskiego miały blisko do swojego dziadka. Te dzieci i ta szkoła, to jest patriotyzm, który szanuję i kocham. W takiej Polsce chce żyć. Czas start, miesiąc.