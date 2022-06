Festiwal początków. Za nami Orange Warsaw Festival 2022, przed nami kolejne wydarzenia

To pierwsza tak duża impreza organizowana bez pandemicznych obostrzeń, na skalę najlepszych wydarzeń sprzed 2020 r., co docenili nie tylko festiwalowicze, ale też sami artyści. – To nasz pierwszy koncert festiwalowy w tym roku. Kochamy Polskę i nie wyobrażaliśmy sobie lepszego miejsca, aby zacząć trasę – mówiła ze sceny Florence Welch, wokalistka Florence and The Machine.