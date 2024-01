Ferie zimowe 2024. TPN podnosi cennik. Tyle trzeba zapłacić za parking

Jak wynika z opublikowanego cennika, w okresie od 15 stycznia do końca lutego za postój samochodu osobowego do 5 m długości na parkingach przy szlaku do Morskiego Oka w tygodniu trzeba zapłacić 45 złotych. To o 9 złotych więcej, niż standardowo, bowiem dotychczas koszt postoju w zwykłe dni wynosił 36 złotych.