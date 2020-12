Ferie zimowe 2021. Władysław Kosiniak-Kamysz napisał list do premiera

"Ze zdziwieniem przyjąłem decyzję rządu o tym, że tegoroczne ferie będą skumulowane w ciągu dwóch tygodni. Uważam, że to duży błąd. Apeluję do Pana premiera o zmianę tej decyzji. Jeszcze nie jest za późno" - pisze na wstępie Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL ujawnił, że codziennie odbiera sygnały od przedsiębiorców z branży turystycznej. "To tysiące, stojących dzisiaj na skraju bankructwa, firm. Nie chodzi tylko o właścicieli hoteli i pensjonatów, albowiem turystyka to system naczyń połączonych. To również pralnie, gastronomia, przewodnicy turystyczni, biura podróży i wiele innych. Wszyscy zwracają się z apelem o wydłużenie ferii zimowych" - przekonuje prezes Ludowców.