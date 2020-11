Ferie zimowe 2021. Będzie zmiana terminu?

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego doradza rządowi w ramach działalności Rady Medycznej. W jej ocenie decyzja o zgrupowaniu ferii zimowych we wszystkich regionach na dwa pierwsze tygodnie stycznia jest niefortunna. Uważa, że korzystniejsze byłoby rozciągnięcie ferii np. na styczeń, luty i marzec.

Według Marczyńskiej lepiej możliwie rozciągnąć ferie w czasie. Dodatkowo warto jej zdaniem zastanowić się nad odpowiednim podzieleniem regionów, może niekoniecznie muszą to być całe województwa. - Może także zmniejszyć liczbę dostępnych w hotelach miejsc. To sprawi, że nie będzie tłumów, a wypoczynek zimowy na świeżym powietrzu jest dla rodzin konieczny. Edukacja zdalna przedłużona na cały grudzień, a później dodatkowo kolejne dwa tygodnie w zamknięciu w domach to rozwiązanie, które będzie miało, także z psychologicznego punktu widzenia, bardzo złe konsekwencje - powiedziała prof. Marczyńska.