Ferie zimowe 2021. Andrzej Duda nie pojeździ na nartach? Górale nie chcą go Podhalu

Przed wypowiedzeniem rządowi wojny, mieszkańcy Podhala sięgnęli po środki ostrzegawcze. W środę samorządowcy i przedsiębiorcy z tamtejszego regionu wysłali do premiera wniosek o zmianę terminu ferii. Chcą, by zimowe wakacje trwały do połowy marca i były zorganizowane w systemie rotacyjnym. Domagają się także otwarcia hoteli i restauracji, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Niestety, premier Morawiecki nie odniósł się do tej petycji podczas swojej czwartkowej konferencji prasowej.