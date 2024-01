Feralne skrzyżowanie w Rykach. Dwa potrącenia pieszych w jeden dzień

We wtorek policja w Rykach (woj. lubelskie) otrzymała dwa zgłoszenia o potrąceniu pieszego na pasach. Gdyby tego było mało, oba zdarzenia miały miejsce na tym samym skrzyżowaniu na ul. Warszawskiej. Policja udostępniła nagranie z kamer miejskiego monitoringu, na którym widać jedno z potrąceń na przejściu dla pieszych. Na materiale policji można zauważyć, jak kierujący białym busem nie ustępuje pierwszeństwa na pasach pieszemu, który akurat miał zielone światło i próbował przejść na drugą stronę. W pewnym momencie dochodzi do potrącenia mężczyzny, który w wyniku uderzenia upada na jezdnię. "Policjanci wstępnie ustalili, że 35-letni kierujący renault nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, który znajdował się już na przejściu dla pieszych gdy sygnalizator nadawał zielone światło. W wyniku potrącenia 70-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Policyjne badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierujący pojazdem był trzeźwy" - przekazała policja w oświadczeniu. Później jednak znów doszło do podobnego zdarzenia na ul. Warszawskiej. 12-letni pieszy został potrącony przez 45-latka, który kierował osobówką marki volvo. Jak ustaliły służby, w tej sytuacji kierowca nie zachował należytej ostrożności podczas skrętu w lewo z ulicy Warszawskiej w ulicę Szkolną. Nastolatek również przechodził na zielonym świetle w momencie potrącenia. Służby ratunkowe stwierdziły na miejscu, że chłopcu nic poważnego się nie stało. Kierowca volvo był trzeźwy. Policja apeluje, by zbliżając się do przejścia dla pieszych zawsze należy zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na to co się dzieje na drodze. Szczególnie teraz, gdy warunki atmosferyczne znacznie utrudniają bezpieczną jazdę po drogach.