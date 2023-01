"Fenomen". Polityk Polski 2050 o atakach ze strony PiS

Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział w TVP, że Polska 2050 to nowa wersja PO. - Przyzwyczaiłem się do tego, że nie można poważnie traktować wypowiedzi ministra obrony. Niestety, bo czasy mamy trudne. Lepiej, by nie zajmował się nami, tylko bezpieczeństwem Polski. To pewien fenomen, że w ostatnich dniach politycy PiS tak wiele uwagi poświęcają naszemu ugrupowaniu. Wcześniej ani partia, ani jej liderzy, ani jej aparat propagandy nie poświęcały nam wiele miejsca. To dla nas jasny sygnał, że potrzebują przykrycia swoich afer i skandali wokół tego, co dzieje się na stacjach paliw i fuzji Orlenu z Lotosem - komentował w programie "Tłit" Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050. Czy Mariusz Błaszczak walczy o przywództwo w PiS? - Myślę, że dyskusja o następcach Jarosława Kaczyńskiego jest otwarta. Jest tam kilka osób, również panie. PiS będzie mieć problem, bo jest partią wodzowską. Nie ma takiej osoby w partii, która mogłaby czuć się następcą. Mariusz Błaszczak robi wiele, by pokazać się w tej roli. To wojna wewnętrzna - dodał.

