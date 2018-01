Feministki biorą odwet? Tomasz Terlikowski miał wykładać na WUM. "Wszystkie ustalenia są nieaktualne"

W czwartek Wanda Nowicka zapytała, czy to prawda, że Tomasz Terlikowski ma wykładać etykę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Minęła doba i konserwatywny publicysta potwierdził, że takie ustalenia były, ale dziwnym trafem właśnie z nich zrezygnowano. Interwencję miał przeprowadzić rektor uczelni. "Warto wiedzieć, jak wygląda wolność sumienia i debaty na polskich uniwersytetach" - gorzko komentuje sytuację Terlikowski.

Studenci mieli uczęszczać do niego na zajęcia z bioetyki i etyki lekarskiej. "W Wigilię zmarł profesor Wichrowski, więc krótko później zaproponowano mi kolejne wykłady na wydziale lekarskim. Zgodziłem się" - twierdzi.

Sprawa otarła się o rektora? "Ustalenia są nieaktualne"

Ale o tych ustaleniach dowiedziała się Wanda Nowicka. Feministka zapytała na Twitterze, czy to prawda, że Terlikowski ma uczyć etyki studentów medycyny na WUM. Swoje słowa skierowała m.in. do stacji telewizyjnych i radiowych. Rezultat był błyskawiczny.

"[...] Wczoraj kierownika instytutuwezwał do siebie rektor i nakazał zatrudnienie na moje miejsce (a dokładnie na zlecone mi wykłady) kogoś na etat. Dziś dowiedziałem się, że wszystkie ustalenia są nieaktualne" - napisał publicysta.

Przyznaje, że może to być przypadek, ale jest skłonny twierdzić, że pytanie Nowickiej było spowodowane jego poglądami na aborcję. "Tyle, że jeśli silne proaborcyjne poglądy (a takie ma niemała część wykładowców bioetyki na wydziałach medycznych, by przypomnieć tylko prof. Jana Hartmana) nie są przeszkodą, to dlaczego są nią poglądy antyaborcyjne?" - zastanawia się Terlikowski.