"FAZ" o skargach PiS ws. wyborów do Senatu: "Czy Polska jest jeszcze demokracją?"

PiS domaga się ponownego przeliczenia głosów w sześciu okręgach wyborczych do Senatu. Zdaniem "Frankfurter Allgemeine Zeitung” narodowi konserwatyści nie chcą pogodzić się z przegraną. Czy Polska jest jeszcze demokracją?

"Partia rządząca też ma prawo do wnioskowania o przeprowadzenie sądowej kontroli wyników głosowania. Z formalnego punktu widzenia trudno jest krytykować rządzące w Polsce PiS za to, że zakwestionowało wyniki wyborów 13 października do Senatu w niektórych okręgach, w których przegrało niewielką większością głosów” – pisze Reinhard Veser w dzienniku "Frankfurter Allgemeine Zeitung” ("FAZ”).