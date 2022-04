"FAZ": Macron jedzie do Berlina. Zabierze Scholza do Kijowa?

W Pałacu Elizejskim zaplanowano, że Macron z Berlina uda się w podróż do Kijowa. Ambasador Francji Etienne de Poncins powrócił już do stolicy Ukrainy 17 kwietnia. "Chcemy być bardzo blisko potrzeb Ukraińców" - powiedział, uzasadniając ponowne otwarcie placówki. Kanclerz Scholz mógł mu towarzyszyć w podróży do Kijowa - pisze "FAZ".