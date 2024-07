Fatalne wyniki. Nauka tego przedmiotu staje się dobrem luksusowym

Lepiej w dużych miastach

Analiza danych CKE pokazuje, że co trzeci zdający egzamin z matematyki nie jest w stanie osiągnąć nawet 30 procent możliwego do zdobycia wyniku. Najlepiej wypadają uczniowie z dużych miast, gdzie średni wynik z matematyki jest wyższy o 11 do 15 punktów procentowych w porównaniu z wynikami uzyskiwanymi w mniejszych miejscowościach.