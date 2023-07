Fatalne prognozy. Synoptycy mają złe wieści

Temperatura maksymalna od 19 st. C na Pomorzu i nad morzem do 23 st. C w centrum kraju i 27 na Podkarpaciu. W dolinach górskich 17 do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h, wysoko w górach do 80 km/h.