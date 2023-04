Fatalna pomyłka. Myśliwy pomylił mężczyznę z zającem

W Chinach to rzadkość

Jak podkreśla BBC, incydenty z użyciem broni palnej należą w Chinach do rzadkości. Kraj ten ma jedne z najsurowszych przepisów dotyczących broni na świecie. Dotyczą one również replik broni i zabawek z bronią. W Chinach posiadanie broni palnej jest w dużej mierze ograniczone. Wyjątkiem są m.in. wojsko, organy ścigania i ochrona. Nawet policji wydaje się pistolety tylko po to, by powstrzymać brutalne i niebezpieczne przestępstwa. Nielegalne posiadanie broni palnej w Chinach wiąże się z karą co najmniej trzech lat pozbawienia wolności, podczas gdy za przestępstwo z bronią grozi kara śmierci.