FAS: Niemiecki TK ma fanów w Polsce i na Węgrzech

"Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko orzeczeniu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Czy musiała tak postąpić? Niemieccy sędziowie są politycznie niezależni, w przeciwieństwie do niektórych innych krajów członkowskich. Nie pozwalają na to, by rząd na nich naciskał. To raczej Karlsruhe (siedziba niemieckiego TK) doprowadza regularnie do konfliktów z partiami" - pisze Thomas Gutschker w komentarzu opublikowanym w niedzielę na łamach "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".