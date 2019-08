"Farma trolli" w resorcie sprawiedliwości. Piotr Mueller: sprawa w sensie rządowym jest zamknięta

Nie milkną echa afery z "farmą trolli" w resorcie sprawiedliwości. Na jaw wychodzą nowe fakty. Tymczasem rzecznik rządu Piotr Mueller zapewnia, że szef tego resortu, minister Zbigniew Ziobro, nic nie wiedział o całym procederze.

- Z tego, co mi wiadomo, minister Ziobro nic nie wiedział o procederze w resorcie sprawiedliwości, więc konsekwencje poniósł bezpośrednio związany ze sprawą wiceminister Piebiak - powiedział rzecznik rządu Piotr Mueller w programie "Graffiti" w Polsat News. - Cechą państwa co najmniej autorytarnego jest, gdy minister wie wszystko, co dzieje się u niego w resorcie - podkreślił.

Rzecznik rządu przekonywał, że premier Mateusz Morawiecki rozmawiał na temat afery w resorcie sprawiedliwości z ministrem Zbigniewem Ziobro. Nie potrafił jednak odpowiedzieć, czy doszło do spotkania ministra z premierem w tej sprawie, czy też panowie jedynie rozmawiali telefonicznie na ten temat.

Zdaniem rzecznika rządu sprawa wiceministra Piebiaka "w sensie rządowym jest zamknięta". - Pan minister jest zdymisjonowany. Pan premier nie ma żadnych innych możliwości działania w zakresie pana ministra Piebiaka, ale sprawa hejtu powinna być wyjaśniona. Zresztą to mówi minister Ziobro i każdy rozsądny polityk - przekonywał. - Jeżeli doszło do naruszenia standardów etycznych w przypadku sędziów, czy standardów prawnych w przypadku Kodeksu karnego to powinny być wyciągnięte konsekwencje. Nie ma żadnej taryfy ulgowej - zapewnił

- Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę mówimy o środowisku sędziowskim. Przecież pan minister Piebiak nie był politykiem. To jest sędzia. Cały ten konflikt w tym środowisku dotyczy sędziów, a nie polityków - podkreślił Mueller. Rzecznik rządu przyznał, że jest to "wojna sędziów". Zapewnił też, że jeśłi okaże się, że kolejne osoby uczestniczyły w tym procederze będą wobec nich wyciągane konsekwencje.

Rzeczni rządu był także pytany o najnowsze doniesienia Onetu ws. sędziego Konrada Wytrykowskiego, który miał zainicjować akcję wysyłania pocztówek z wulgarnym napisem do prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf. - - Pan sędzia, z tego co wiem, zaprzeczył, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest prawda. Jeżeli takie działanie miało miejsce, nie spełnia standardów etycznych sędziego - stwierdził Mueller.

Rzecznik rządu dodał, że "nie po to robimy reformę wymiaru sprawiedliwości, aby przymykać oczy na to, że ktoś nie spełnia standardów etycznych".