Fałszywy radiolog z zarzutami. 23-latek szukał pracy w kilku szpitalach

Coraz bliżej sądowego finału sprawy 23-latka, który miał podawać się za radiologa i próbować zatrudnić się w szpitalach w Poznaniu i Warszawie. Radosław L. usłyszał właśnie zarzuty dotyczące posługiwania się sfałszowanymi dokumentami.

Chodzi o zaświadczenia, które mężczyzna przedstawił w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej. Był to dyplom ze studiów lekarskich ze specjalizacją w Marsylii, francuskie potwierdzenie uprawnień do wykonywania zawodu i zaświadczenie o jego praktykowaniu we Francji. Policjanci potwierdzili, że wszystkie te dokumenty zostały sfałszowane.