Fałszywe szczepionki Pfizera w Polsce. Komentarz szefa Agencji Badań Medycznych

Gościem programu "Newsroom" WP był prezes Agencji Badań Medycznych (ABM) dr Radosław Sierpiński. Sebastian Ogórek pytał go o to, czy do Polski mogły trafić fałszywe szczepionki firmy Pfizer. - To jest niepokojąca informacja. Takie niepotwierdzone doniesienia dochodziły już wcześniej - powiedział Sierpiński i przestrzegł przed sięganiem po preparaty z niesprawdzonych źródeł. - Najbardziej istotne jest, żeby korzystać tylko z tych preparatów, które są oficjalnie dostępne i nie ufać jakiemuś drugiemu obiegowi - zaznaczył. Pytany czy Agencja Badań Medycznych zajmowała się już badaniem szczepionek, co do których były zastrzeżenia, Sierpiński zaprzeczył. - Jeśli się pojawią i będziemy wiedzieć, że preparaty są fałszowane, to na pewno będzie szybka reakcja po stronie rządu. Musimy mieć pewność, że Polacy są całkowicie bezpieczni - oświadczył prezes ABM.

