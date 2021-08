"Fałszywa pandemia" i strzykawka z płodem. Skandaliczna witryna sklepu

Jak zauważa portal klodzko.naszemiasto.pl, pan Motyka jest doskonale znany mieszkańcom tamtego regionu. W 2015 miał namawiać władze Świdnicy do zablokowania koncertu zespołu metalowego Vader. Kilka dni przed występem udał się do klubu Bolko, w którym mieli pojawić się artyści, aby odmówić modlitwy i rozsypać sól egzorcyzmowaną. Jak tłumaczył w wywiadzie z lokalnym portalem swidnica24, sól ta jest odmianą wody święconej, "którą dawniej w domach zwieszano na drzwiach". Jak dodał Motyka: "To są sprawy duchowe i trudne, wiele osób ich nie zrozumie".