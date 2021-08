Niemcy. Miliony szczepionek na COVID-19 mogą trafić na śmietnik

Na ten sam dokument, a także na dane Federalnego Zjednoczenia Lekarzy Kas Chorych (KBV) dotyczące liczby dostarczonych szczepionek i wykonanych szczepień powołują się dziennikarze magazynu "Report Mainz" w telewizji publicznej ARD. Alarmują, że jesienią kończy się termin przydatności do użycia ponad 3 mln dawek szczepionek na COVID-19, zalegających w lodówkach w gabinetach lekarskich, co oznacza, że mogą one niebawem trafić na śmietnik.