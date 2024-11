Fala protestów na Kubie. Wystarczy garnek i łyżka

Huragan Rafael spowodował znaczne zniszczenia i tak już nie w pełni sprawnej sieci energetycznej na Kubie. Doprowadziło to do trwających od piątku przerw w dostawach prądu na wyspie, a także do pokojowych protestów zdesperowanych brakami prądu, wody i żywności ludzi. Rosja obiecuje wysłanie pomocy humanitarnej.