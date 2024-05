Prezydent Iranu nie żyje. Ludzie świętują

Jak pisze Sarah Raviani, działaczka na rzecz praw człowieka z National Union For Democracy in Iran, w stolicy kraju Teheranie od wczorajszego wieczora ulice patrolują służby. Policja i wojsko mają zapobiec ewentualnym manifestacjom i protestom. Pilnują też, by ludzie nie strzelali sztucznymi ogniami, ani w żaden sposób nie celebrowali śmierci prezydenta.