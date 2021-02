Facebook reaguje ws. IPN. Przesłano oświadczenie

Facebook reaguje. Odblokowano konto IPN

Informację o reakcji giganta mediowego na oficjalne noty z polskiego rządu przedstawił IPN. "Po interwencji władz państwowych, wielu instytucji publicznych, mediów oraz masowej akcji społecznej Facebook, po czterech dniach odblokował anglojęzyczny profil IPN z postem dotyczącym niemieckich zbrodni na polskich dzieciach" - czytamy we wpisie IPN.

TVP Info atakuje Rafała Trzaskowskiego. Reakcja Cezarego Tomczyka

"Dostęp do strony Instytutu Pamięci Narodowej na Facebooku został ograniczony w wyniku błędu naszych zautomatyzowanych narzędzi i został już przywrócony. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności" - poinformował Piotr Czernik z zespołu prasowego Facebooka.

Jak dodano, błąd wynika z powodu przypisania treści opublikowanych na koncie IPN do treści, które naruszają regulamin Facebooka. "W tym post o Heinrichu Himmlerze, stwierdzając, że naruszają one naszą politykę dotyczącą Niebezpiecznych osób i organizacji. Nasz zespół dokładnie sprawdził te treści i potwierdził, że nie naruszają one naszych zasad" - poinformowano.