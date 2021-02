Zbigniew Ziobro zaniepokojony słowami Muellera. Chce rozmawiać z premierem

Zbigniew Ziobro zabrał głos ws. blokady Facebooka, która dotknęła anglojęzyczne konto IPN. Szef MS skrytykował giganta mediowego i wyraził zaniepokojenie słowami rzecznika polskiego rządu. Jak podkreślił, chce w tej sprawie rozmawiać z premierem.

- Facebook zablokował oficjalne anglojęzyczne konto Instytutu Pamięci Narodowej. Z jakiego powodu Facebook zdecydował się na taką cenzurę? Otóż IPN w tym anglojęzycznym fragmencie umieścił odwołanie do prawdziwych dokumentów historycznych mówiących o germanizacji polskich dzieci w czasie II wojny światowej - powiedział Minister Ziobro podczas konferencji.

Zbigniew Ziobro: Facebookowi nie podobają się fakty historyczne

Jak dodał, istnieje wiele dokumentów wskazujących na "zbrodnicze porwania" polskich dzieci, które były później poddawane germanizacji. - Łącznie Niemcy w ten sposób porwali około 200 tys. polskich dzieci. Odnaleziono zaledwie 30 proc. z nich - tłumaczył Zbigniew Ziobro.

Szef MS zaznaczył, że w jego opinii Facebookowi "nie podobają się fakty historyczne". - Facebook te informacje cenzuruje i to po raz kolejny, bo wcześniej IPN był już poddany tego typu cenzurze również w odniesieniu zbrodniczej germanizacji polskich dzieci - podkreślił.

- My nie możemy zgodzić się na tego typu funkcjonowanie wielkich mediów na terenie Polski. W świetle tych wydarzeń, zwłaszcza że ta sytuacja nadal trwa, chciałbym zaapelować o przyspieszenie pracy nad ustawą o ochronie wolności mediów, ochronie wolności słowa w obrębie Internetu - tłumaczył Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro zaniepokojony słowami Muellera. Chce rozmowy z premierem

Szef resortu sprawiedliwości odniósł się też do wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Muellera, który w radiowej Jedynce mówił, że regulacje w ramach ochrony słowa na poziomie krajowym mogą okazać się nieskuteczne jeżeli w grę wejdą regulacje na szczeblu europejskim.

- Chciałbym wyrazić pewne zaniepokojenie i odnieść się do wypowiedzi rzecznika premiera. Dostrzegając problem arbitralnych, samowolnych decyzji wielkich mediów społecznościowych, odnosząc się do potrzeby zmian ustawowych w tym zakresie, wydaje się wskazywać na prymat działań europejskich bez uznania prawa Polski do uregulowania tej materii. Jestem przekonany, że tego typu interpretacja wypowiedzi pana Muellera jest pewną formą, która wiąże się z charakterem wywiadu radiowego, który z reguły nie daje okazji do precyzyjnego przedstawienia własnego stanowiska - zaznaczył polityk.

Jak dodał, wkrótce spotka się on z premierem Mateuszem Morawieckim, by omówić kwestię ustaw o ochronie wolności słowa w mediach. - Mam nadzieję, że podzieli mój punkt widzenia, że Polska jest krajem suwerennym, ma swój parlament, prezydenta, rząd i ma też demokratyczne wybory i wyborców, którzy oczekują, że to my w ramach naszych suwerennych obowiązków będziemy stać na straży praw i wolności Polaków - podkreslił Ziobro.

Zdaniem szefa Ministerstwa Sprawiedliwości rządowi Zjednoczonej Prawicy wraz z ugrupowaniami opozycyjnymi uda się ponadpartyjnie wypracować odpowiednie przepisy chroniące obywateli w postaci ustawy o ochronie wolności słowa w Internecie.

- Nie może być tak, że Polska jest traktowana jako gorsza panna na wydaniu w myśl doktryny, że Niemcy mogli wprowadzić tego typu regulacje, tak samo Francja, a Polacy z jakichś powodów nie mogą - mówił Ziobro.

W opinii ministra sprawiedliwości Polska może uchwalić przepisy, które nie będą stały w sprzeczności z prawem UE. - To, że jesteśmy w Unii Europejskiej, nie znaczy, że tylko Unia tworzy prawo. Póki co jest polski parlament i jest też polski rząd, to znaczy, że chyba mamy jeszcze prawo uchwalać prawo i podejmować decyzje, które są związane z kształtowaniem polskiego porządku prawnego - zaznaczył szef MS.