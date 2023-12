Expose Donalda Tuska. O czym powie nowy premier? "Pokazać kontrast z rządem PiS"

Jednocześnie nasi rozmówcy podkreślają, że nie ono będzie kluczowe dla wyborców, ale konkretne działania podejmowane przez nowy rząd. - Polacy czekają na to, by posprzątać po PiS i naprawić kraj. Exposé to exposé, po prostu musi być. Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, żadnego exposé premiera. Pamiętam efekty rządów, a nie sejmowe wystąpienia, to się liczy - mówi polityk nowej większości.