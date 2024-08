Ewakuacja okolic wieży Eiffla. Świadek od razu chwycił za telefon

Niebezpieczny incydent ostatniego dnia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Na kilka godzin przed ceremonią zamknięcia teren wokół wieży Eiffla został sparaliżowany. Wszystko za sprawą mężczyzny, który został zauważony nad pierwszym tarasem widokowym, jak wspina się po konstrukcji wieży i nie zamierza zwolnić tempa. Agencja AP udostępniła nagranie świadka całego zdarzenia. Momentami materiał mrozi krew w żyłach, ponieważ człowiek ten wchodził coraz wyżej i to bez żadnych zabezpieczeń. Jak się okazało, będący na wieży Eiffla turyści nie mogli jej opuścić i musieli czekać nawet godzinę, aż zakończy się policyjna akcja. Przez ten czas miejsce było także zamknięte dla nowych odwiedzających. W pewnym momencie miano zarządzić ewakuację ludzi, którzy znajdowali się w pobliżu wieży. Policja zatrzymała podejrzanego i trafił on do aresztu w celu wyjaśnień. Okazało się, że jest on zawodowym wspinaczem posiadającym obywatelstwo brytyjskie.

Rozwiń