Ewakuacja na lotnisku w Londynie. Alarm przeciwpożarowy

Sytuacja została opanowana. "Nie było pożaru"

Rzecznik prasowy portu lotniczego London-Gatwick poinformował, że sytuacja została opanowana, a pasażerowie wrócili do poczekali. - Południowy terminal został ewakuowany na krótki czas dziś rano z powodu aktywacji alarmu przeciwpożarowego. Nasza wyspecjalizowana lotniskowa straż pożarna szybko przybyła na miejsce i potwierdziła, że nie było pożaru. Pasażerowie zostali wpuszczeni z powrotem do poczekalni. Bezpieczeństwo i ochrona są naszym najwyższym priorytetem i rozwiązaliśmy tę sytuację tak szybko, jak to możliwe - przekazał urzędnik.