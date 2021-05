Ewa Krawczyk złożyła propozycję synowi artysty? Wszystko miało zostać nagrane

Tomasz Patora, autor reportaży o konfliktach w rodzinie Krzysztofa Krawczyka twierdzi, że jest w posiadaniu nagrań, które udowadniają, że Ewa Krawczyk w zamian za nieroztrząsanie spraw przed sądem chciała dać synowi znanego piosenkarza "coś ze spadku". Miała nakłaniać go też, by nie dzielił się on obciążającymi ją informacjami z prasą.