Kanał Sueski. Właściciel kontenerowca zaskakiwał już w przeszłości. Armator potrafił "zwodować" tysiące plastikowych kaczek

Blokada Kanału Sueskiego to nie pierwsza sytuacja, gdy o armatorze Ever Given głośno jest na całym świecie. Blisko trzy dekady temu w 1992 roku z innego obsługiwanego przez niego kontenerowca do Pacyfiku wypadło niemal 30 tys. zabawek.

Dostawca: PAP/EPA. Źródło: PAP , Fot: PAP/EPA/KHALED ELFIQI