Eurowizja Junior 2020. Kim jest Ala Tracz? Kiedy odbędzie się konkurs?

Eurowizja Junior 2020. Kiedy konkurs?

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizja Junior 2020 odbędzie się po raz drugi z rzędu w Polsce. Tym razem TVP zorganizuje go online w studiu w Warszawie. Nie będzie w nim jednak publiczności, a uczestnicy nagrają występy w siedzibach nadawców w swoich krajach. Z Warszawy zobaczymy prowadzących, występy gościnne i głosowanie. Transmisja dostępna będzie w TVP.

Konkurs Eurowizja Junior 2020 ma zostać przeprowadzony 29 listopada 2020, a udział w nim wezmą wokaliści z 12 krajów, w tym z Polski. Nasz kraj reprezentować będzie Ala Tracz, która wygrała krajowe eliminacje Szansa na Sukces. 10-latka zaśpiewa piosenkę "I'll Be Standing".

Eurowizja Junior 2020. Kim jest Ala Tracz?

Alicja Tracz to 10-latka spod Janowa Lubelskiego. Podczas występu w "Szansie na sukces" podkreślała, że, "bardzo lubi tańczyć i rysować". Ma straszą siostrę Olę, która również jest wokalistką. Alicja uczy się śpiewu u instruktorki Agnieszki Wiechnik. Dziewczynka wcześniej występowała na Malcie, we Włoszech i w Bułgarii. Występowała także wraz z siostrą w programie The Voice Kids.