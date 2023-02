Europosłowie z PiS piszą do Warner Bros. Chodzi o "niepokojące działania TVN"

"Polska znajduje się w wyjątkowym momencie - od blisko roku u naszych granic toczy się brutalna wojna. Jest to także rok wyborczy, dlatego uważamy, że obywatele mają prawo do pełnej informacji i do uzyskiwania jej za pośrednictwem wybranych przez siebie mediów" - czytamy w liście delegacji Prawa i Sprawiedliwości. Europosłowie wysłali we wtorek list do Warner Bros. Discovery, w którym "wyrażają głębokie zaniepokojenie działaniami podejmowanymi przez należącą do Discovery Grupę TVN".