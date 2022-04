Europosłowie PiS apelują do Ursuli von der Leyen ws. uchodźców z Ukrainy

Te zmiany, które postulują, dotyczą głównie mechanizmów elastyczności, programowania i zasad kwalifikowalności. Ich zdaniem kompleksowy pakiet zmian regulacyjnych powinien zawierać m.in. wydłużenie okresu kwalifikowalności projektów polityki spójności w perspektywie 2014-2020 do końca 2024 r., uelastycznienie zasad przesunięcia projektów z perspektywy 2014-2020 do perspektywy 2021-2027, rozszerzenie możliwości zastosowania 100 proc. dofinansowania unijnego na kolejny rok obrachunkowy, tj. do 30 czerwca 2023 r. oraz uelastycznienie zasad, tak aby możliwa była szybka modyfikacja programów pomocy publicznej.