Europoseł wszystkich zaskoczył. Nagle wyjął coś z torby

Ale wbrew słowom słowackiego polityka, nie wszystkim deputowanym spodobał się jego happening. - Użył zwierzęcia, ukrytego w saszetce jak zwykły przedmiot, tylko po to, by wygłosić oświadczenie pokojowe - powiedziała Caroline Roose, francuska posłanka do Parlamentu Europejskiego z ramienia Zielonych. - Uważam to za absolutnie niedopuszczalne - dodała.