Europejski Zielony Ład. "Nie do końca wiemy czym jest"

- Deklinację Europejskiego Zielonego Ładu chociażby przez strajki rolników słyszeliśmy ostatnio tysiące razy. Mam jednak poczucie, że nie do końca wiemy, czym ten Europejski Zielony Ład jest - powiedział prof. Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. - Jeśli powiem, że mamy osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., to większość osób pewnie o tym słyszała. Widzimy jednak, co dzieje się za naszymi oknami, jak temperatura czy zjawiska pogodowe na świecie ulegają intensyfikacji. Zielony Ład jest takim puzzlem, elementem, który pozwoli zapobiec tym dalszym zmianom – tłumaczył prof. Kalinowski. – Plan ma wiele elementów, nie tylko związanych z rolnictwem, ale również z transformacją energetyczną, transportem czy budownictwem – szeregiem innych elementów, które wpływają na nasze codzienne życie – dodał. Niewielu wie, że Zielony Ład nie jest jednym konkretnym założeniem. To cały pakiet przeróżnych dokumentów – podkreślił prowadzący Paweł Pawłowski. - Zielony Ład to taka próba „ucieczki do przodu” Unii Europejskiej przed zagrożeniami spowodowanymi przez zmianę klimatu, ale także przez pełne uzależnienie się Europy od nieodnawialnych surowców energetycznych. Surowców, które pozyskujemy często od krajów, które niekoniecznie podzielają nasze wartości demokratyczne – wyjaśniał prof. Zbigniew Karaczun z Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW. - To cały pakiet, który ma spowodować, że rolnictwo będzie wywierało mniejszą presję na klimat, ale z drugiej strony będzie adaptowało się do tych zmian. To także nowa polityka energetyczna i przemysłowa, która będzie rozwijana w sposób niskoemisyjny – tłumaczył prof. Karaczun. Rozmówcy Pawła Pawłowskiego przyznali zgodnie, że Zielony Ład nie jest projektem nowym i odkrywczym, mówi się o nim od dawna. O konkretach planu działań dla Europy neutralnej wobec klimatu zaczęto mówić w 2018 roku. Mimo upływu lat nie wszyscy rozumieją podstawowe założenia Zielonego Ładu. O tym w dalszej części rozmowy. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.

