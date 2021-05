Europejski Fundusz Odbudowy. Nieoficjalnie: PiS już ma większość. "Ten dzień przejdzie do historii"

Wiemy, jak mogą rozłożyć się siły w najprawdopodobniej najważniejszym głosowaniu sejmowym w tym roku. Gra toczy się do ostatniej chwili, scenariusze zmieniają się z godziny na godzinę. Stawką jest ponad 260 mld zł dla naszego kraju w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy. I kształt sceny politycznej w Polsce.

- Liczymy, że ratyfikację zasobów własnych UE, która pozwoli na uruchomienie Funduszu Odbudowy, poprze co najmniej 300 posłów - przyznaje w rozmowie z Wirtualną Polską wiceminister ds. funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Próbujemy uszczegółowić te szacunki. Jak wynika z naszych rozmów z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych w Sejmie, zaplanowane na wieczór głosowanie może przebiec tak: PiS w całości zagłosuje za ratyfikacją, podobnie jak Porozumienie Jarosława Gowina. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry - konsekwentnie - sprzeciwia się ratyfikacji FO i zagłosuje przeciw. Lewica poprze Fundusz, ale nie w całości: część posłów (między innymi tak znani jak Andrzej Rozenek) się wstrzyma, ale większość zagłosuje "za".

Najciekawiej sytuacja rysuje się po stronie Koalicji Obywatelskie i PSL.

Koalicja Obywatelska i PSL podzielone. Napięcie rośnie

Według naszych nieoficjalnych informacji duża część parlamentarzystów KO nie chce głosować przeciwko ratyfikacji funduszu, ale jednocześnie nie zamierza - na teraz - zagłosować "za". Plan? Wstrzymać się od głosu. - Być może w głosowaniu wstrzyma się cały klub, bez wyjątku - mówi nam jeden z polityków Platformy.

Inny dodaje jednak: - Sytuacja wyklaruje się pod wieczór. Czekamy, aż zbierze się zarząd partii, tam zostaną podjęte ostateczne decyzje.

Rzecznik PO, Jan Grabiec: - Uważam, że nie powinniśmy popierać rządu w głosowaniu, jeśli nie ma gwarancji uczciwego wydania środków z Funduszu Odbudowy. Ostateczną decyzję klub Koalicji Obywatelskiej podejmie przed posiedzeniem Sejmu.

Historyczny 4 maja

Co z PSL? Tu sytuacja jest skomplikowana: część klubu ludowców zamierza poprzeć ratyfikację Fundusz Odbudowy, ale część optuje za wstrzymaniem się. - Bierzmy każdą możliwość pod uwagę, choć otrzymujemy sygnały, że PSL zagłosuje z nami - mówi nam członek rządu PiS.

Konfederacja zagłosuje przeciwko, posłowie od Pawła Kukiza - za, podobnie parlamentarzyści z kół parlamentarnych Polskie Sprawy oraz Polska 2050 Szymona Hołowni.

Co to oznacza? Że 4 maja 2021 roku Europejski Fundusz Odbudowy zostanie ratyfikowany w Sejmie. - Miejmy nadzieję, że ten dzień pozytywnie zapisze się na kartach historii. Bo że przejdzie do historii, to nie mam wątpliwości - mówi nam ważny polityk PiS.

Fundusz odbudowy. Decyzja o poparciu PiS zapadła u Kwaśniewskiego? Krzysztof Śmiszek komentuje

PiS grozi karami dla swoich

Stawka tego dnia jest ogromna. Szef klubu parlamentarnego PiS, a jednocześnie wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, zarządził bezwzględną dyscyplinę w klubie w sprawie głosowania nad funduszem. - Kto będzie przeciw albo wstrzyma się od głosu, zostanie ukarany - zapowiada wiceszef klubu PiS Marek Suski.

Niesubordynowanych posłów PiS, Porozumienia Jarosława Gowina i Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro czeka - jak przyznaje poseł Suski - upomnienie, nagana, kara pieniężna, a nawet wykluczenie z klubu parlamentarnego.

- Przekaz jest prosty: jak się nie podporządkujesz, zapomnij o bezpiecznej przyszłości w klubie. To nie tylko sygnał do naszych parlamentarzystów, ale także do wyborców: pokazać, że przyjęcie Funduszu Odbudowy jest najważniejszym priorytetem w tej kadencji - mówi nam ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Z naszych rozmów z przedstawicielami klubu formacji rządzącej wynika, że kierownictwo nie przewiduje "wypadków przy pracy" i nie zakłada, że któryś z posłów partii Jarosława Kaczyńskiego może się wyłamać.

Inaczej Solidarna Polska, która nie ukrywa swojego sprzeciwu wobec Funduszu Odbudowy. "Ziobryści" uważają, że jest to "oddawanie części suwerenności brukselskim biurokratom". Zagłosują przeciw, ale Jarosław Kaczyński jest na to przygotowany. Według naszych informacji Ziobro przyznał to wprost prezesowi PiS kilka dni temu, podczas spotkania koalicjantów.

Czy zatem posłowie SolPol-u powinni obawiać się wyrzucenia z klubu parlamentarnego PiS? - Panie redaktorze, a jak pan sobie to wyobraża? Że Kaczyński pozbędzie się większości w Sejmie? Bądźmy poważni. To tylko strachy na Lachy - odpowiada jeden z koalicjantów.

PO walczy o przesunięcie posiedzenia Sejmu

Nie wiadomo, czy bezwzględną dyscyplinę w głosowaniu wprowadzi Koalicja Obywatelska.

KO niezmiennie domaga się przełożenia posiedzenia Sejmu w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Wniosek do marszałek Sejmu złożył szef klubu Cezary Tomczyk. W piśmie jako powód wskazano "zwiększenie transparentności prac Sejmu oraz poszerzenia wiedzy posłów na temat ostatecznego kształtu Krajowego Planu Odbudowy".

Co na to wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda? - Ale po co przesuwać posiedzenie? Żebyśmy byli ostatnimi, którzy ratyfikują ten dokument w UE, żeby na nas wyczekiwali? To kompletnie nie ma sensu - przekonuje polityk PiS w rozmowie z Wirtualną Polską.

W środę - dzień po głosowaniu nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy - Buda (m.in. wraz z wiceministrem Pawłem Szefernakerem) spotka się z samorządowcami. Ale - jak zapowiada sam wiceminister w rozmowie z WP - żadnych zmian w Krajowym Planie Odbudowy po tym spotkaniu nie należy się spodziewać.

- Jutro spotykam się z samorządowcami, rzeczywiście, ale trzeba to podkreślić: nie będziemy rozmawiać już o samej treści KPO, bo ta sprawa jest zamknięta. Będziemy rozmawiać wyłącznie o wdrożeniu w życie KPO, o procedurze. To nie ma nic wspólnego z treścią KPO - przekonuje Buda.

Co to oznacza? Konflikt z samorządami. Spór o Europejski Fundusz Odbudowy i Krajowy Plan Odbudowy przygotowany przez rząd nie toczy się bowiem jedynie na poziomie parlamentu. Jest znacznie głębszy.

Jak się zakończy? Relację z posiedzenia Sejmu 4 maja będziecie mogli Państwo śledzić w Wirtualnej Polsce. Szykują się spore emocje.

Fundusz Odbudowy. Co z wnioskiem Koalicji Obywatelskiej? Waldemar Buda nie pozostawia złudzeń