Europejski akt o dostępności a wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. "Szansa dla biznesu"

W kwietniu Sejm uchwalił ustawę o zapewnieniu spełnienia wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Chodzi o ułatwienie dostępu do produktów i usług dla wszystkich. Ustawa to unijna dyrektywa nazwana "europejskim aktem o dostępności". To kolejny etap budowania dostępnego i niewykluczającego nikogo społeczeństwa. Programy czytające teksty pisane, komendy głosowe w smartfonach, napisy do filmów, informacje głosowe na dworcach – dla firm to innowacyjność i zwiększenie zysków, dla społeczeństwa element ułatwiający codzienne życie. - Głównym założeniem jest właśnie zapewnienie dostępności niektórych - to trzeba podkreślić - niektórych produktów i usług, ale dla wszystkich osób. Dotyczy to wybranych branż, takich jak usługi bankowe, transportowe, audiowizualne – tłumaczył dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. - Jak jest dzisiaj z tego typu usługami? – zapytał prowadzący Paweł Pawłowski. – Bardzo różnie. To mogą być bardzo prozaiczne rzeczy, typu zapłacenie w restauracji. Osoba niewidoma musi zastanawiać się, jaki terminal ma restauracja, czy z klawiszami, z którym lepiej sobie poradzi, czy dotykowy, na którym nie da rady. Z reguły jest dobrze, ale osoba idąc do banku, restauracji, sklepu nigdy nie ma pewności na jakie ewentualne przeszkody może natrafić – wyjaśniał dr Kurowski. - Wielką wagą tego aktu jest to, że mówi horyzontalnie o bardzo różnych potrzebach i myślę, że to jest też waga edukacyjna, żeby uświadomić przedsiębiorcom, że potrzeby są bardzo różne, a część z nich nie jest pierwsza w naszym myśleniu o dostępności. To szansa dla biznesu – tłumaczył przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Nowe przepisy mają wejść w życie 25 czerwca 2025 r. Kto będzie sprawował nadzór nad ich realizacją? Jakie jeszcze szanse dla biznesu daje uniwersalne projektowanie dla wszystkich? O tym w dalszej części rozmowy. Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.