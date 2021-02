Europejska rzeczniczka praw człowieka popiera protest polskich mediów

- Atak na media jest atakiem na demokrację - powiedziała europejska rzeczniczka praw człowieka Emily O'Reilly. W ten sposób odniosła się do niedawnych wydarzeń w Polsce związanych z planowanym przez rząd obciążeniem mediów nową podatkiem od reklam.

Europejska rzeczniczka praw człowieka była gościem w programie "7 dni Unia" w TVN 24. W rozmowie z polskim dziennikarzem podkreślała, że wolne media są filarem demokracji.

- Samo słowo wywodzące się z łaciny oznacza przekazywanie. To środek komunikacji, bez którego nie wiedzielibyśmy nic o tym, co dzieje się na świecie. Jeśli wolność mediów jest w jakiś sposób ograniczona, ludzie nie mogą się dowiedzieć, co tak naprawdę się dzieje – mówiła.

Dodała także, że "każdy atak na media jest oczywiście atakiem na demokrację i praworządność". Przypomniała, że każdy z krajów członkowskich UE zgodził się przyjąć pewne warunki oparte na wartościach demokratycznych. Zapewniła, że w związku z tym sytuacja w Polsce jest obserwowana przez nią oraz przez inne unijne instytucje.

Adam Bodnar ma wsparcie w Unii

Emily O’Reilly odniosła się także do sprawy polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, którego kadencja formalnie skończyła się już we wrześniu 2020 roku, ale do dziś nie wybrano jego następcy. Europejska rzeczniczka zapewniła, że zna tę sprawę, ponieważ niedawno rozmawiała na ten temat z samym RPO.

Powiedziała także, że Adam Bodnar jest bardzo ceniony w społeczności rzeczników w Unii. - Wielokrotnie z nim rozmawiałam, ostatni raz cztery tygodnie temu, gdy mówił mi o sytuacji w Polsce wokół wyborów następcy. Obserwujemy jego ważną pracę w Polsce i wiem, że robi to, co powinien robić, to, po co został wybrany – mówiła Emily O'Reilly.

Na koniec podkreśliła, że największą siłą rzecznika jest jego niezależność oraz uznanie tej niezależności i przyzwolenie, w szerokim znaczeniu, ze strony systemu politycznego, by rzecznik wykonywał swoją pracę.